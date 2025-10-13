مساعدات سعودية جديدة إلى غزة عبر رفح.. وجسر إغاثي تجاوز 7,600 طن و90 مليون دولار دعمًا إنسانيًا

عبرت أمس دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية السعودية منفذ رفح الحدودي، متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، تضم سلالًا غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للمملكة عبر المركز، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.
وكان المركز قد سيّر جسرًا جويًا وآخر بحريًا، وصل من خلالهما حتى الآن 67 طائرة و8 سفن، نقلت أكثر من 7,626 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية. كما تم تسليم 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب معدات لوجستية، ومولدات كهرباء، وصهاريج مياه.
وفي سياق متصل، وقّع المركز اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل قطاع غزة بقيمة 90 مليونًا و350 ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن، لتجاوز إغلاق المعابر وضمان وصول المساعدات.