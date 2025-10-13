مساعدات سعودية جديدة إلى غزة عبر رفح.. وجسر إغاثي تجاوز 7,600 طن و90 مليون دولار دعمًا إنسانيًا

وكان المركز قد سيّر جسرًا جويًا وآخر بحريًا، وصل من خلالهما حتى الآن 67 طائرة و8 سفن، نقلت أكثر من 7,626 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية. كما تم تسليم 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب معدات لوجستية، ومولدات كهرباء، وصهاريج مياه.