بطلنا العالمي يزيد الراجحي يستعد لخوض رالي داكار 2026 دفاعًا عن لقبه الذي حققه في نسخة 2025

ويؤكد الراجحي أن المنافسة هذا العام ستكون قوية، إلا أن الهدف واضح منذ البداية: الدفاع عن لقب داكار، والمضي قدمًا بثبات نحو تحقيق لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية، في موسم يتطلب الاستمرارية، والذكاء في إدارة السباقات، وحصد النقاط منذ الجولة الأولى. ومع انطلاق داكار من ينبع وعودته إليها، يدخل يزيد الراجحي الرالي وهو يحمل شغف المنافسة على أرض الوطن، مدفوعًا بطموح لا يعرف التراجع، ورغبة صادقة في مواصلة رفع علم المملكة عاليًا على منصات التتويج العالمية.