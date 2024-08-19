ماذا تعرف عن "أمطار الهريف"؟ التوقيت والماهية والسبب في إيضاح من "المسند"

وأوضح "المسند" أن الأمطار المبكرة التي تسقط قُبيل أو مع دخول سهيل هي أمطار صيفية تسبق فصل الخريف، وتسبق موسم الأمطار الذي عادةً يبدأ بُعيد منتصف أكتوبر من كل عام، ويطلق على تلك الأمطار أمطار الهريف، وهي أمطار نادرة الحدوث في مناطق المملكة، عدا الغربية والجنوب الغربي.