ماذا تعرف عن "أمطار الهريف"؟ التوقيت والماهية والسبب في إيضاح من "المسند"

قدّم أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، صورة شبه كاملة عن أمطار الهريف، وتوقيتها وسبب تكوّنها.
وأوضح "المسند" أن الأمطار المبكرة التي تسقط قُبيل أو مع دخول سهيل هي أمطار صيفية تسبق فصل الخريف، وتسبق موسم الأمطار الذي عادةً يبدأ بُعيد منتصف أكتوبر من كل عام، ويطلق على تلك الأمطار أمطار الهريف، وهي أمطار نادرة الحدوث في مناطق المملكة، عدا الغربية والجنوب الغربي.
وعن سبب أمطار الهريف، قال "المسند": إن السبب -والله أعلم- يعود لتكوّن منخفض جوي داخل السعودية؛ يسهم في جلب الرياح الموسمية الرطبة الهابّة من بحر العرب، حتى تجثم كتلة رطبة فوق أجزاء من المملكة، وخاصة الجنوب والشرق والوسط والغرب، وبسبب الحرارة العالية تسهم التيارات الحملانية برفع الرطوبة إلى طبقات الجو العليا فتصادف طبقات باردة، فتتكون السحب.
وأضاف: "ربما يأذن الله بهطول زخات مطرية قد تتبخر قبل وصولها إلى الأرض بسبب ارتفاع الحرارة، وربما تكون قوية فتبلغ الأرض، فينفع الله بها الأرض"، مشيرًا إلى أن المزارعين لا يرغبون في الأمطار في مثل هذا الوقت؛ لأنهم يخشون على تمورهم من الفساد، والله أعلم".