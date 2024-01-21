هيئة تطوير محمية الإمام تركي تشارك في ملتقى السياحة السعودي

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم الأحد، مشاركتها في ملتقى السياحة السعودي الثاني، الذي ينطلق غدًا الاثنين، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها في الملتقى الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، إلى التعريف بالإمكانات المميزة التي تتمتع بها محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ورؤيتها في أن تكون محمية عالمية ووجهة فريدة للسياحة البيئية.
وتقدم المحمية لجمهور ملتقى السياحة السعودي فرصة التعرف على أهم المشروعات السياحية فيها والتي تعد الوجهة الشمالية المميزة للتخييم والصيد المستدام والمقصد الأساسي لعشاق الرحلات البرية في المملكة.
ويهدف ملتقى السياحة السعودي، إلى الترويج لأجمل الوجهات السياحية السعودية، وتعزيز التعاون بين جميع العاملين بقطاع السياحة في المملكة، والتوعية بفرص الاستثمار والتطوير في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نموًا ملحوظًا.
وتزخر محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بطبيعة خلابة وبتنوع أحيائي فريد، وتضم عددًا من أهم المعالم التاريخية والأثرية، وتعد ثاني أكبر المحميات الملكية بامتدادها على مساحة 91.500 كم2.