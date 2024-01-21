هيئة تطوير محمية الإمام تركي تشارك في ملتقى السياحة السعودي

وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها في الملتقى الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، إلى التعريف بالإمكانات المميزة التي تتمتع بها محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ورؤيتها في أن تكون محمية عالمية ووجهة فريدة للسياحة البيئية.