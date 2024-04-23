"الجابري" يُعلِّق على النظام "القانون" الموحد للنقل البري الدولي: يحمي ويجذب الاستثمارات

وقال الجابري في تصريح إلى "سبق": إن النظام (القانون) الموحد يُعتبر أول نظام قانون موحد لدول الخليج والدول العربية، ويهدف إلى تحسين البيئة التنظيمية، وتوحيد وتسهيل الإجراءات، ويخلق عدالة المنافسة العالية، ويرفع مستوى السلامة على الطرق، ويُحسِّن جودة الخدمات، ويحمي ويجذب الاستثمارات، كما يسرع حركة النقل، ويعمل على وضوح المصادر والمعلومات.