"الجابري" يُعلِّق على النظام "القانون" الموحد للنقل البري الدولي: يحمي ويجذب الاستثمارات

علَّق بندر الجابري، عضو مجلس غرفة الشرقية السابق المستثمر في القطاع اللوجستي، على موافقة مجلس الوزراء على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الجابري في تصريح إلى "سبق": إن النظام (القانون) الموحد يُعتبر أول نظام قانون موحد لدول الخليج والدول العربية، ويهدف إلى تحسين البيئة التنظيمية، وتوحيد وتسهيل الإجراءات، ويخلق عدالة المنافسة العالية، ويرفع مستوى السلامة على الطرق، ويُحسِّن جودة الخدمات، ويحمي ويجذب الاستثمارات، كما يسرع حركة النقل، ويعمل على وضوح المصادر والمعلومات.
وأضاف "الجابري" بأن النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي سيُطبَّق في عام 2025م بعد صدور اللائحة التنفيذية للنظام.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وافق في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.