"أمير جازان" يسلّم ٣٥٤ وحدة سكنية و١٧ سيارة لمستفيديها بالمنطقة
شَهِدَ أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم، توقيعَ عدد من الاتفاقيات ذات العلاقة بالإسكان التنموي، وتنفيذ مشاريع التمكين التنموي بالمنطقة، بحضور الأميرة لمياء بنت ماجد بن عبدالعزيز، الأمين العام لمؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير.
وسلّم أمير جازان ٣٥٤ وحدة سكنية، و١٧ سيارة لعدد من مستفيدي الإسكان التنموي بالمنطقة.
وتَضمنت الاتفاقيات إطار التعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (ومثّلها يوسف عمر السحيبان)، وجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بالمنطقة (ومثّلها في التوقيع الدكتور عاصم بن محمد مدخلي)، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" (ومثّلها في التوقيع يزيد بن خالد الرشيد)، وجمعية البر بصبيا (ومثّلها في التوقيع شوقي العثاثي)؛ وتهدف لتوفير ١٥٠٠ وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي.
وشملت الاتفاقيات توقيع شراكة مجتمعية بين أمانة منطقة جازان (ومثّلها في التوقيع يحيى حكمي)، وشركة هامات (ومثّلها أنس القاضي)، وتهدف لتنفيذ ٥٢ فعالية مجتمعية، وتوفير حاضنات أعمال، وتتضمن ٨ منافذ بيع، وتنفيذ ممريْ مشاة بتكلفة إجمالية بلغت ١.٤٨٧.٠٠٠ ريال.
وأشاد الأمير محمد بن ناصر بتوقيع هذه الاتفاقيات النوعية التي تؤكد أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث مع الجهات الحكومية؛ بما يعود نفعه على الفرد والمجتمع بشكل عام، وما يشكّله تنفيذ هذه البرامج من متانة التخطيط وقوة الإيمان بأهمية دعم برامج ومشروعات الإسكان التنموي لتحقيق وصول المستفيدين لتملّك المساكن المناسبة لهم وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة للمواطنين؛ مؤكدًا ضرورة متابعة تفعيل جميع الاتفاقيات، ورفع التقارير التي توضح الأداء المتميز والمنجزات أولًا بأول.
حضر مراسم التوقيع وكيلُ إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر غزواني.