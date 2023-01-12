"أمير جازان" يسلّم ٣٥٤ وحدة سكنية و١٧ سيارة لمستفيديها بالمنطقة

وأشاد الأمير محمد بن ناصر بتوقيع هذه الاتفاقيات النوعية التي تؤكد أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث مع الجهات الحكومية؛ بما يعود نفعه على الفرد والمجتمع بشكل عام، وما يشكّله تنفيذ هذه البرامج من متانة التخطيط وقوة الإيمان بأهمية دعم برامج ومشروعات الإسكان التنموي لتحقيق وصول المستفيدين لتملّك المساكن المناسبة لهم وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة للمواطنين؛ مؤكدًا ضرورة متابعة تفعيل جميع الاتفاقيات، ورفع التقارير التي توضح الأداء المتميز والمنجزات أولًا بأول.