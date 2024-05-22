سمو محافظ الأحساء يرعى حفل سفراء التميز بجامعة الملك فيصل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم "الأربعاء" حفل سفراء التميز بجامعة الملك فيصل، والتي تحتفي بأبنائها وبناتها المتفوقين بقاعة الاحتفالات الكبرى في الجامعة، حيث بلغ عدد المتفوقين (٤٤٨) متفوقًا ومتفوقة، بينما بلغ عدد الحاصلين على جوائز محلية ودولية (89) طالبٍ وطالبة.
ونوه سموّه بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من دعم واهتمام كبير لقطاع التعليم والسعي لترسيخ أهمية العلم والمعرفة في مجالات متعددة، والاهتمام بالجوانب التطويرية للتعليم ، في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتسخير البيئة المشجعة والتي تهدف إليها رؤية المملكة الطموحة 2030
وعبر سعادة رئيس الجامعة المكلف عن شكره وامتنانه لسمو محافظ الأحساء على رعايته الكريمة لحفل تكريم الطلبة والذي يأتي إيمانًا من جامعة الملك فيصل بأهمية الاحتفاء بالمتفوقين والمتفوقات من طلبتها، وكذلك الاحتفاء بالمتميزين والمتميزات ممن حصدوا الجوائز المحلية والدولية.
وأضاف الدلامي قائلا: "إنه يوم من أيام الحصاد الثمين ننعم به جميعًا في ظلال مسيرة جامعة الملك فيصل التعليمية المباركة، حيث يملؤنا الفخر بالمتفوقين، والفائزين بجوائز محلية ودولية من أبناء الجامعة وبناتها، شاكرِين الله تعالى على فضله، مقدرين لولاةِ أمرِنا -حفظهم الله- ما قدموه من رعاية ودعم وتوجيه، ومثمنينَ لأبنائنا الطلبة ما قدموه من جهد ومثابرة، وحرص على اكتساب المعرفة والمهارة خلال دراستهم في واحة الجامعة الوارفة، والتي سعدت بتفوقهم، وتميزهم في المنافسات الوطنية والدولية، واستفادتهم المثلى لما تَهيَّأَ لهم من بيئة تعليمية متكاملة، تمثل منظومةً شاملة للتعلمِ الإبداعي".
بعد ذلك تم تدشين مبادرة "سفراء التميز"، وجرت مراسم تتويج المتفوقين علمياً والمتميزين الحاصلين على جوائز محلية ودولية.