سمو محافظ الأحساء يرعى حفل سفراء التميز بجامعة الملك فيصل

وأضاف الدلامي قائلا: "إنه يوم من أيام الحصاد الثمين ننعم به جميعًا في ظلال مسيرة جامعة الملك فيصل التعليمية المباركة، حيث يملؤنا الفخر بالمتفوقين، والفائزين بجوائز محلية ودولية من أبناء الجامعة وبناتها، شاكرِين الله تعالى على فضله، مقدرين لولاةِ أمرِنا -حفظهم الله- ما قدموه من رعاية ودعم وتوجيه، ومثمنينَ لأبنائنا الطلبة ما قدموه من جهد ومثابرة، وحرص على اكتساب المعرفة والمهارة خلال دراستهم في واحة الجامعة الوارفة، والتي سعدت بتفوقهم، وتميزهم في المنافسات الوطنية والدولية، واستفادتهم المثلى لما تَهيَّأَ لهم من بيئة تعليمية متكاملة، تمثل منظومةً شاملة للتعلمِ الإبداعي".