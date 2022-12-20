أمير الباحة يوجّه بتسريع وتيرة مشروعات التشجير ومكافحة التصحر بمتنزهات المنطقة

وجّه أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز بتسريع وتيرة مشروعات التشجير ومكافحة التصحر في المتنزهات، وحماية المتنزهات الوطنية من مخالفي لوائح البيئة والغطاء النباتي.
جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الإمارة أمس, مدير عام الإدارة العامة للمتنزهات الوطنية بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور محمد بن يحيى آل مفرح، يرافقه مدير متنزهات منطقة الباحة المهندس فارس بن علي الشهري.
وفي بداية اللقاء اطلع أمير المنطقة على تقرير إدارة المتنزهات الوطنية للعام 2022م ، والتجهيز لموسم صيف متنزهات منطقة الباحة القادم وما يرافقه من برامج تتوافق مع رغبات سكان المنطقة وزوارها.
ووجّه أمير المنطقة بفتح المزيد من فرص الاستثمار وخدمة أبناء المنطقة بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة الباحة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والنهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .
من جانب آخر، أكد الدكتور محمد آل مفرح حرصه وفريق العمل على تحقيق تطلعات سموه بما يتوافق مع أهداف المركز لخدمة المنطقة.