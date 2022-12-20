أمير الباحة يوجّه بتسريع وتيرة مشروعات التشجير ومكافحة التصحر بمتنزهات المنطقة

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الإمارة أمس, مدير عام الإدارة العامة للمتنزهات الوطنية بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور محمد بن يحيى آل مفرح، يرافقه مدير متنزهات منطقة الباحة المهندس فارس بن علي الشهري.