مستشفى أجياد للطوارئ ينقذ حاجة إندونيسية "ستينية" بعد توقّف قلبها

وأوضح تجمّع مكة المكرمة الصحي أن المريضة وصلت مستشفى أجياد للطوارئ كحالة إنقاذ حياة، وقد توقف القلب؛ حيث تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من فريق التدخل السريع بالمستشفى، حيث تم إعطاء صدمات كهربائية، وبفضل من الله تم إنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة، وتم الاستمرار بإعطاء الأدوية الداعمة للحياة، ومن ثم إدخال المريضة لقسم العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.