مستشفى أجياد للطوارئ ينقذ حاجة إندونيسية "ستينية" بعد توقّف قلبها

تمكّن فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاجة تبلغ من العمر 65 عاماً من الجنسية الإندونيسية بعد توقّف قلبها.
وأوضح تجمّع مكة المكرمة الصحي أن المريضة وصلت مستشفى أجياد للطوارئ كحالة إنقاذ حياة، وقد توقف القلب؛ حيث تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من فريق التدخل السريع بالمستشفى، حيث تم إعطاء صدمات كهربائية، وبفضل من الله تم إنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة، وتم الاستمرار بإعطاء الأدوية الداعمة للحياة، ومن ثم إدخال المريضة لقسم العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.
وأشار إلى أنه بعد 5 أيام تم رفع جهاز التنفس الصناعي عن المريضة وعودة العلامات الحيوية والوعي بالكامل، ولا تزال تتلقى الخدمة والرعاية الطبية التخصصية بالعناية المركزة.
يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكّن خلال العام الماضي 2022م من تقديم خدمة طبية لـ637 حالة دخول للعناية المركزة؛ حيث إن المستشفى تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وطواقمها الطبية، وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن.