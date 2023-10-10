لقاء شركاء الإعلام خطة شاملة لتأهيل رأس المال البشري

فالإعلام السعودي منافس قوي في الفضاء وكذلك في الصحافة التقليدية أو الجديدة، مع إقبال كبير على نوافذ التواصل التي تشهد نشاطاً بين المستخدمين السعوديين حتى أصبحوا في قائمة أكثر الدول استخداماً لهذه الشبكات من كل شرائح المجتمع.