"38" فنّانًا وفنّانة يتنافسون لإحياء 3 فنون ثقافية في جازان

يتنافس "38" فنانًا وفنانة، لإحياء ثلاثة فنون ثقافية في جازان، ممثّلة في: الفنّ التشكيلي، والنحت، والخط العربي، لإبراز التنوع الثقافي والفني وإبداعات المواهب الشابّة.
واستنفرت ثلاث جهات ممثّلة في النادي الأدبي، وأمانة جازان، والمهرجان الشتوي؛ جهودهم في دعم شباب وفتيات جازان، رافعة شعار التحدّي بين المشاركين والمشاركات.
وشهدت جازانُ افتتاحَ معرضَي الفن التشكيلي، والخط العربي في المركز الحضاري، عن طريق أمين المنطقة المهندس يحيى غزواني، وإشراف الفنان علي أبو القاسم، ويستمرّان لمدة عشرة أيام.
كما شهدت تنفيذ ورشة عمل بعنوان "رحلة مع الكوفي الهندسي"، وسط إقبال كبير من النساء والأطفال، وحضور المختصين بالثقافة والأدب.
ولفتت اللوحات المشاركة إلى استخدام التقنيات الحديثة بشكل مهني، وتطور مستويات الخط والرسم، وتقديم الأعمال الفنية المميزة، والتي حازت على إعجاب الزوار.
وقال رئيس النادي الأدبي حسن صلهبي: إن النادي ينظّم الفعاليات الأدبية والفنية والتشكيلية، وتم افتتاح معرض الفن التشكيلي والخط العربي والنحت.
وأضاف: أن جازان تضمّ مجموعة من الفنانين والفنانات الذين يعدّون واجهة للمنطقة فنيًّا وثقافيًّا، وأن اللوحات المشاركة عبرت عن أفكار مميزة.
وأشار إلى أن النادي داعم كبير للمواهب الفنية، وسينظّم ملتقى شعريًّا، الشهر المقبل، بمشاركة نخبة من الشعراء على مستوى المملكة.