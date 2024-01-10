"38" فنّانًا وفنّانة يتنافسون لإحياء 3 فنون ثقافية في جازان

يتنافس "38" فنانًا وفنانة، لإحياء ثلاثة فنون ثقافية في جازان، ممثّلة في: الفنّ التشكيلي، والنحت، والخط العربي، لإبراز التنوع الثقافي والفني وإبداعات المواهب الشابّة.