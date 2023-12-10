مركز التغير المناخي ينظم مؤتمره العلمي الأول السبت المقبل بجدة

ينظم المركز الإقليمي للتغير المناخي مؤتمره العلمي الأول تحت عنوان (التغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية)، الذي يقام خلال الفترة من 16 - 17 ديسمبر 2023 بجدة تحت عنوان "تعزيز التعليم والتدريب وتطوير المهارات والخبرات لدى جيل المستقبل من علماء المناخ في المملكة"، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين في مجالات الطقس والمناخ والتوقعات والتغيرات المرتبطة بهما.
ويعرض المشاركون نتاجهم العلمي من أبحاث وأوراق علمية محكمة من اللجنة العلمية للمؤتمر، ويناقش المؤتمر (5) محاور رئيسة تشمل: توقعات التغير المناخي وسيناريوهات التنبؤات المستقبلية، التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية وتأثيره على الصعيد العالمي، عمليات نمذجة التغير المناخي على المستوى الإقليمي، إضافة إلى محور تقييم تأثير التغير المناخي، ومحور مكافحة تأثير التغير المناخي من خلال الحلول المستدامة.
ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في تطوير حقل البحث العلمي في مجالات علوم المناخ والتغير المناخي من خلال تحقيق الاستفادة من الطاقات الشابة وتشجيع المخرجات العلمية المقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين العلماء والباحثين والمهتمين بموضوعات المؤتمر بما يتماشى مع خطط وأهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويعد مؤتمر التغير المناخي منصة لتبادل المعرفة والتقدم في مجال العلوم والتطبيقات الجوية والمناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويتيح للجيل القادم من العلماء والطلاب فرصة التعرف على أحدث الأبحاث، والتطورات في مجال التغير المناخي.
يُذكر أن المركز الإقليمي للتغير المناخي تم تدشين أعماله في مارس 2023 ويهدف إلى التعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجهها شبه الجزيرة العربية في مجال التغير المناخي والمساعدة في تطوير المعلومات المناخية لتوفير خطط مساهمة للمملكة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ويركز عمله على البحث والتطوير في مجالات عدة أبرزها إنشاء نماذج مناخية إقليمية متقدمة مخصصة لشبه الجزيرة العربية، ويشارك المركز في الأبحاث المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، ودعم مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.