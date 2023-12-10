مركز التغير المناخي ينظم مؤتمره العلمي الأول السبت المقبل بجدة

يُذكر أن المركز الإقليمي للتغير المناخي تم تدشين أعماله في مارس 2023 ويهدف إلى التعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجهها شبه الجزيرة العربية في مجال التغير المناخي والمساعدة في تطوير المعلومات المناخية لتوفير خطط مساهمة للمملكة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ويركز عمله على البحث والتطوير في مجالات عدة أبرزها إنشاء نماذج مناخية إقليمية متقدمة مخصصة لشبه الجزيرة العربية، ويشارك المركز في الأبحاث المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، ودعم مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.