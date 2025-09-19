فيينا تشهد انتخاب السعودية لعضوية مجلس محافظي الطاقة الذرية حتى 2027

وبموجب هذا الانتخاب، ستشغل المملكة مقعدًا في المجلس حتى عام 2027، ضمن 35 دولة تشكل هذا المجلس الذي يُعد من أهم أدوات اتخاذ القرار في الوكالة، خاصة في القضايا المرتبطة بالضمانات وسلامة الأنشطة النووية للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار.