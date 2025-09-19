فيينا تشهد انتخاب السعودية لعضوية مجلس محافظي الطاقة الذرية حتى 2027

في تطور جديد يعكس مكانتها الدولية، انتُخبت المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
وبموجب هذا الانتخاب، ستشغل المملكة مقعدًا في المجلس حتى عام 2027، ضمن 35 دولة تشكل هذا المجلس الذي يُعد من أهم أدوات اتخاذ القرار في الوكالة، خاصة في القضايا المرتبطة بالضمانات وسلامة الأنشطة النووية للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار.
ويختص مجلس المحافظين بمراجعة البيانات المالية للوكالة، ومناقشة برامجها وميزانياتها، ورفع التوصيات اللازمة إلى المؤتمر العام بشأنها.
ويأتي هذا الانتخاب امتدادًا لعضوية المملكة السابقة في المجلس للفترة بين 2022 و2024، ويؤكد مجددًا ثقة المجتمع الدولي في النهج السعودي الداعم للتنمية المستدامة والسلام العالمي، وسياستها الفاعلة في تسخير الطاقة الذرية لأغراض سلمية تخدم البشرية.