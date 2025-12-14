ولي العهد يستقبل وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم في الرياض، معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي.