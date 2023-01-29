فرصتان عقاريتان في المنطقة الشرقية تُطرحان للبيع في مزاد علني غدًا الاثنين في مدينة الخبر

تطرح شركة عمار العقارية، فرصتين عقاريتين فريدتين من نوعهما، في مزاد علني غدًا الاثنين الموافق 30 يناير، والمتمثلة في مخطط إيليت السكني التجاري والاستثماري، الواقع في قلب مدينة الخبر على امتداد طريق الملك فيصل الرئيسي، ومخطط اللؤلؤة السكني والتجاري الواقع في حي المنار بمدينة الدمام.
ويتمتع مخطط إيليت بـ21 قطعة تجارية وسكنية في موقع مميز، وبمساحات متنوعة تُلبي رغبات المشترين والساكنين، كما يقدم فرصًا استثمارية رائدة لبناء أبراج متعددة الطوابق، ومجمعات تجارية مميزة.
ويتكون مخطط "لؤلؤة" السكني من 31 قطعة فريدة، يمكن استثمارها في السكن الشخصي، أو البناء والبيع، أو البناء والتأجير للقسم الخارجي منه.
يُشار إلى أن المزاد سيُعقد بفندق هوليداي إن في مدينة الخبر، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا.