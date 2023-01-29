فرصتان عقاريتان في المنطقة الشرقية تُطرحان للبيع في مزاد علني غدًا الاثنين في مدينة الخبر

تطرح شركة عمار العقارية، فرصتين عقاريتين فريدتين من نوعهما، في مزاد علني غدًا الاثنين الموافق 30 يناير، والمتمثلة في مخطط إيليت السكني التجاري والاستثماري، الواقع في قلب مدينة الخبر على امتداد طريق الملك فيصل الرئيسي، ومخطط اللؤلؤة السكني والتجاري الواقع في حي المنار بمدينة الدمام.