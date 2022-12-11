الدفاع المدني: هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على 12 محافظة بمنطقة مكة

وقال: "التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل (العاصمة المقدسة ، القنفذة، العرضيات، الكامل، الجموم، الكامل، خليص، الليث، جدة، رابغ والطائف)،وذلك من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء"، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.