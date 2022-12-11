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الدفاع المدني: هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على 12 محافظة بمنطقة مكة

دعا إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول
أرشيفية
أرشيفية
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

أعلن الدفاع المدني تعرُّض 12 محافظة بمنطقة مكة المكرمة لأمطار من متوسطة إلى غزيرة، بدءًا من مساء اليوم الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل.

وقال: "التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل (العاصمة المقدسة ، القنفذة، العرضيات، الكامل، الجموم، الكامل، خليص، الليث، جدة، رابغ والطائف)،وذلك من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء"، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

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