"إتمام" ينهي اعتماد مخطط أم القرى بمساحة نحو مليون و300 ألف م2

وأشار إلى أن العمل يجري من خلال الشراكات الناجحة مع أمانات المناطق لاعتماد المزيد من المخططات السكنية في جميع مناطق المملكة، التي سيكون لها بالغ الأثر في توفير المزيد من الأراضي وبمواقع حيوية تلبي احتياجات الأسر السعودية، حيث أنهى المركز اعتماد أكثر من 732 مليون م2 لما يزيد على 55 ألف وحدة سكنية منذ تأسيسه.