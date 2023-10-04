"البنيان": "الوزارة" تقدم خدماتها لما يزيد على 6.5 ملايين طالب وطالبة بالتعليم العام وأكثر من 1,3 مليون بـ"الجامعي"

كشف وزير التعليم يوسف البنيان عن إحصائية البيئة التعليمية خلال مؤتمر صحفي الذي عقده مساء اليوم لإبراز مستجدات قطاع التعليم، والذي يعد الركيزة الثالثة من ركائز التعليم.
وقال الوزير البنيان إن وزارة التعليم تقدم خدماتها لما يزيد على 6 ملايين ونصف المليون طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام وأكثر من 1,300,000 طالب وطالبة في التعليم الجامعي من خلال ما يزيد على 550 ألف معلم ومعلمة وأكثر من 70 ألف عضو هيئة التدريس في الجامعات وأكثر من 31 مدرسة حكومية وخاصة و29 جامعة حكومية، وأكثر من 38 جامعة وكلية أهلية.
وتابع "البنيان": "لتهيئة البيئة التعليمية الجاذبة والآمنة للطلاب والطالبات، وزيادة الطاقة الاستيعابية أنهت الوزارة، ولله الحمد استلام أكثر من 70 مبنى ومشروعًا تعليميًا جديدًا، وإعادة صيانة وتأهيل أكثر من 550 مبنى تعليمي في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها قبل بداية العام الدراسي الحالي".