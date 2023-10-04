"البنيان": "الوزارة" تقدم خدماتها لما يزيد على 6.5 ملايين طالب وطالبة بالتعليم العام وأكثر من 1,3 مليون بـ"الجامعي"

وقال الوزير البنيان إن وزارة التعليم تقدم خدماتها لما يزيد على 6 ملايين ونصف المليون طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام وأكثر من 1,300,000 طالب وطالبة في التعليم الجامعي من خلال ما يزيد على 550 ألف معلم ومعلمة وأكثر من 70 ألف عضو هيئة التدريس في الجامعات وأكثر من 31 مدرسة حكومية وخاصة و29 جامعة حكومية، وأكثر من 38 جامعة وكلية أهلية.