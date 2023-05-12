"العويشق" و"كولومينا" يبحثان جهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي

وناقشا إمكانات التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وأمانة الحلف، وآليات الحوار السياسي والأمني، إضافة إلى فرص تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة، وتمّ بحث القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والأمن الإقليمي، والدفاع والأمن البحري وأمن الطاقة والأمن السيبراني والتغير المناخي.