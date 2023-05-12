"العويشق" و"كولومينا" يبحثان جهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي

اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، أمس، مع نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي للشؤون السياسية والسياسة الأمنية خافيير كولومينا.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية لمبادرة إسطنبول للتعاون لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يعقد في العاصمة البحرينية المنامة.
واستعرض الجانبان الجهود التي يقوم بها الحلف في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وكذلك الجهود التي يقوم بها مجلس التعاون في هذا المجال.
وناقشا إمكانات التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وأمانة الحلف، وآليات الحوار السياسي والأمني، إضافة إلى فرص تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة، وتمّ بحث القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والأمن الإقليمي، والدفاع والأمن البحري وأمن الطاقة والأمن السيبراني والتغير المناخي.