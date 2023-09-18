"مركز الإرشاد الأسري بالأفلاج" ينزع فتيل الخلافات العائلية ويقدم 1500 خدمة استشارية

وأضاف "المحيميد" أن المركز أنهى الكثير من الخلافات والنزاعات بين العديد الأزواج والزوجات، امتد لنحو 8 سنوات، وصل البعض منها إلى المحاكم، واكتنفه التهديد بالطلاق وتشتيت أفراد الأسرة، وتضييع الأبناء؛ مؤكدًا أن برنامج "المكاشفة بين الزوجين" الذي يقدمه المركز؛ حل الكثير من الخلافات المستعصية حيث يتم استقبال الزوج والزوجة في المركز، ومن خلال الحديث وطرح كل منهما مشكلته مع المستشار الأسري وتقديمه النصائح والتوجيهات والإرشادات لهم؛ تذوب هذه الخلافات ويخرج الزوج برفقة زوجته متصالحيْن وقد ذابت تلك الخلافات التي كادت تصل إلى الطلاق والتفكك وتشتيت الأسرة والأبناء.