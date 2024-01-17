60 مشاركًا يمثلون أكثر من 10 جامعات يتنافسون على "هاكاثون المسؤولية المجتمعية 2"

يشارك أكثر من ٦٠ مشاركًا ومشاركةً يمثلون أكثر من ١٠ جامعات سعودية، في مسارات التحدي الأربعة لفعالية هاكثون المسؤولية المجتمعية النسخة الثانية، الذي تنظمه جمعية المسؤولية المجتمعية، وتنطلق فعالياته الأحد المقبل ٩ رجب الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٤م بجامعة الفيصل بالرياض.
وتُعَد النسخة الثانية من هاكثون المسؤولية المجتمعية، حدثًا إلكترونيًّا تقنيًّا يجمع المبتكرين والتقنيين، ونخبةً من المطورين تحت سقف واحد لتطوير العمل التقني وتقديم حلول إبداعية في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية.
ويهدف هاكثون المسؤولية المجتمعية، إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية ٢٠٣٠؛ بما يسهم في تأصيل مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال صياغة مفهوم وطني للمسؤولية المجتمعية، وتعزيز الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية على جميع المستويات، إضافة لتجسير العلاقة بين القطاعات الثلاثة (الحكومي، والخاص، وغير الربحي)، وتأييد ومؤازرة قضايا المسؤولية المجتمعية.
وتركز النسخة الثانية من هاكثون المسؤولية المجتمعية على ٤ مسارات للتحدي هي: المجال الرياضي، المجال الاجتماعي، مجال الطاقة، والمجال التقني. يتنافس عليها نخبة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية، من خلال عدد من المشاريع المتميزة، يشرف عليها لجنة تحكيم متخصصة مكونة من أعضاء دكاترة ومهندسين، ومختصين، والمشاركة مفتوحة لكل التخصصات والمجالات، وتم التركيز على التخصصات التقنية والبرمجية، وتخصيص جوائز نقدية قيمة للفائزين والفائزات في المراكز الثلاثة.