60 مشاركًا يمثلون أكثر من 10 جامعات يتنافسون على "هاكاثون المسؤولية المجتمعية 2"

وتركز النسخة الثانية من هاكثون المسؤولية المجتمعية على ٤ مسارات للتحدي هي: المجال الرياضي، المجال الاجتماعي، مجال الطاقة، والمجال التقني. يتنافس عليها نخبة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية، من خلال عدد من المشاريع المتميزة، يشرف عليها لجنة تحكيم متخصصة مكونة من أعضاء دكاترة ومهندسين، ومختصين، والمشاركة مفتوحة لكل التخصصات والمجالات، وتم التركيز على التخصصات التقنية والبرمجية، وتخصيص جوائز نقدية قيمة للفائزين والفائزات في المراكز الثلاثة.