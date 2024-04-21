"إنسان": أكثر من 30 مليون ريال لخدمة 40 ألف مستفيد خلال رمضان

ونفذت الجمعية العديد من البرامج والفعاليات والمبادرات التي تعود بالفائدة على المستفيدين، ومن ذلك حفل السحور الخيري وحفل فرع الجمعية بمحافظة الخرج، والإفطارات الرمضانية للأبناء في محافظات وفروع الرياض بالتعاون مع عدد من الجهات، وحفل إفطار اللجان العمالية بالمملكة، والمشاركة في البرامج الدينية وتتويج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم، وأداء شعيرة العمرة لعدد 679 مستفيداً، وتسجيل 113 آخرين في منصة الحج ودفع تكاليفهم، إضافة إلى مشاركة 29 ابناً في البطولة الرياضية الرمضانية بنادي إنسان الاجتماعي، وكذلك مشاركة 50 أسرة في مبادرة تعزيز المسؤولية للأمهات و50 أسرة آخرين في برنامج قناديل، و60 فتاة في برنامج عناية.