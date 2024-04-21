"إنسان": أكثر من 30 مليون ريال لخدمة 40 ألف مستفيد خلال رمضان

كشفت إحصائية صدرت عن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" عن البرامج والفعاليات والخدمات التي قدمتها للمستفيدين خلال شهر رمضان المبارك .
وشهد الشهر الفضيل نشاطاً مكثفاً في برامج ومبادرات الجمعية لخدمة نحو 40.000 يتيم ويتيمة وأرملة عبر 21 فرعاً في محافظات الرياض .
وفي التفاصيل، فقد بلغ إجمالي مصروفات الجمعية خلال شهر رمضان 30,239,163 مليون ريال تضمنت المصروفات الأساسية من الغذاء والنقد والكساء، إضافة إلى الخدمات الأخرى كإعانات الزواج وخدمات الإسكان والتي اشتملت على (صيانة وشراء ودفع الإيجارات، وهدم وإعادة البناء وتأثيث المنازل)، علاوة على الرعاية الصحية والتعليمية وسداد فواتير الخدمات والمستلزمات الدراسية وأجهزة الحاسب الآلي .
وشملت الإعانات الخدمات الموسمية خلال شهر الصيام، كالسلة الغذائية وهدية العيد وزكاة الفطر، حيث حققت الجمعية المستهدفات المالية لسد احتياجات الأسر .
وتضمنت الإحصائية الزيارات الأولية والزيارات ذات الهدف وبلغ عددها 37 زيارة، إضافة إلى دراسة ملفات الأسر والوقوف على أوضاعها وتحديث بياناتها .
وحرصاً من الجمعية على تمكين المستفيدين وتحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي لهم فقد التحق 20 ابناً بسوق العمل، إضافة إلى إلحاق 1540 آخرين بدروس التقوية، واستقبال طلبات التدريب لعدد 387 مستفيداً ومستفيدة .
ونفذت الجمعية العديد من البرامج والفعاليات والمبادرات التي تعود بالفائدة على المستفيدين، ومن ذلك حفل السحور الخيري وحفل فرع الجمعية بمحافظة الخرج، والإفطارات الرمضانية للأبناء في محافظات وفروع الرياض بالتعاون مع عدد من الجهات، وحفل إفطار اللجان العمالية بالمملكة، والمشاركة في البرامج الدينية وتتويج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم، وأداء شعيرة العمرة لعدد 679 مستفيداً، وتسجيل 113 آخرين في منصة الحج ودفع تكاليفهم، إضافة إلى مشاركة 29 ابناً في البطولة الرياضية الرمضانية بنادي إنسان الاجتماعي، وكذلك مشاركة 50 أسرة في مبادرة تعزيز المسؤولية للأمهات و50 أسرة آخرين في برنامج قناديل، و60 فتاة في برنامج عناية.
كما نظمت الجمعية عدداً من الزيارات المتنوعة لمختلف الجهات، بهدف تثقيف الأبناء وإكسابهم المعارف اللازمة بمختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الجمعية والأفراد والجهات في نادي إنسان الاجتماعي لتعزيز التواصل وتحقيق التكامل وبحث سبل التعاون لتحقيق الاستدامة في برامج ومشاريع الجمعية وسعياً للمساهمة بتنمية القطاع غير الربحي تماشياً مع رؤية 2030 .
جدير بالذكر أن الجمعية حرصت على الاستفادة من المواسم واستثمارها وتحقيق الاستدامة لها بما ينعكس على جودة حياة المستفيدين وإيصال رسالتها لكافة شرائح المجتمع وإبراز دورها في رعاية الأيتام.
ويأتي شهر رمضان المبارك في مقدمة تلك المواسم لما له من مكانة دينية وروحانية ويتسارع فيه أهل البذل والعطاء من أفراد وجهات لتقديم المزيد من الدعم في أعمال الخير.