طلبة مدارس الطائف يستلمون الكتب قبل الإجازة الصيفية

في مبادرة من عدد من مديري ومديرات المدارس الابتدائية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، جرى تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 1447هـ للطلبة قبل تمتعهم بالإجازة الصيفية.
وأشاد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بمبادرة قيادات المدارس وجهودهم في توزيع الكتب منذ وقتٍ مبكر، مثمنًا حرصهم على تهيئة الطلاب والطالبات للعام الدراسي المقبل.
وأوضح "الغامدي" أن الهدف من هذه المبادرة هو ضمان جاهزية الطلبة منذ اليوم الأول، مشيدًا بدور أولياء الأمور في تعزيز قيم الجدية والانضباط، وتهيئة الأبناء للعودة إلى المدارس، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع.
في السياق ذاته، أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استكمالها جميع متطلبات التجهيز لبداية العام الدراسي 1447هـ، استعدادًا لعودة أكثر من 260 ألف طالب وطالبة، في أكثر من 1700 مدرسة للبنين والبنات.
وبيّن الدكتور الغامدي أن أعمال الاستعداد للعام الدراسي انطلقت منذ وقت مبكر، وفق خطة وزارة التعليم، من خلال لقاءات تنسيقية بين الإدارات المعنية، وتفعيل البرامج والخطط الميدانية، لتُعلن الإدارة اليوم جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد.