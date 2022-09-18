42.. المدينة المنورة أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن المدينة المنوّرة سجّلت 42 درجة مئوية، تليها بريدة والدوادمي ووادي الدواسر وشرورة والأحساء والخرج 41 درجة، وكل من مكة المكرّمة والرياض والدمام والعلا وحفر الباطن 40 درجة، ثم سكاكا ورفحاء والمجمعة 39 درجة مئوية.