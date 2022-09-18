42.. المدينة المنورة أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن المدينة المنوّرة سجّلت 42 درجة مئوية، تليها بريدة والدوادمي ووادي الدواسر وشرورة والأحساء والخرج 41 درجة، وكل من مكة المكرّمة والرياض والدمام والعلا وحفر الباطن 40 درجة، ثم سكاكا ورفحاء والمجمعة 39 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 17 درجة مئوية، والقريات 20 مئوية، وحائل وطريف والطائف 21 مئوية.
وسجّلت جازان والقنفذة والوجه وجدة وأبها والباحة أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.