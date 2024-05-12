"اوزن حياتك".. محافظ جدة يُدشّن مبادرة "التوازن بين العمل والأسرة"

دشّن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه، اليوم الأحد، مبادرة "التوازن بين العمل والأسرة"، تحت شعار "اوزن حياتك"، والتي تنظمها جمعية المودة للتنمية الأسرية.