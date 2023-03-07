برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على ضوابط إيقاف الخدمات

ثامنًا: الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة، الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة (عام) إضافي، يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023م.