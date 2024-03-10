في أول أيام رمضان.. "الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار وصواعق رعدية ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والشرقية والشمالية ونجران وعسير والباحة وجازان.
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة نجران لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث. وتشهد أمطارًا خفيفة على الأمواه والعرين وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وكذلك تشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.