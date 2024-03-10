في أول أيام رمضان.. "الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار وصواعق رعدية ورياح شديدة

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث. وتشهد أمطارًا خفيفة على الأمواه والعرين وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وكذلك تشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.