أهالي موسم جازان يشتكون توقف "هدم وبناء" جامع "كعاشيم"

ولفتوا إلى ازدحام المصلين يوم الجمعة؛ مما يتسبّب في أداء بعضهم للصلاة خارج الجامعة؛ لعدم اتساعه لكل القادمين، خصوصًا من مستشفى الموسم العام وبعض القرى الصغيرة التي لا توجد بها صلاة جمعة.