"السعودية لإعادة التمويل SRC" تُوقع اتفاقيات بقيمة تقارب 500 مليون ريال مع بنك الرياض

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الاتفاقية هي الأحدث ضمن سلسلة من الصفقات ذات الأهمية المماثلة، كجزء من جهودها المستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين في المملكة، مؤكداً أن مثل هذه الاتفاقيات تدعم مقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال مدها بحلول إدارة السيولة وإدارة المخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة للأسر السعودية الراغبة في تملك المنازل، ما يصب في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- والمتمثلة في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.