بغداد.. رئيس وزراء العراق يستقبل وزير الخارجية بالقصر الرئاسي

استقبل رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في القصر الرئاسي بالعاصمة بغداد، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين.
ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- له، وتمنياتهما لحكومة وشعب العراق بالمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء، فيما حمّله "السوداني" تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.