بغداد.. رئيس وزراء العراق يستقبل وزير الخارجية بالقصر الرئاسي

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- له، وتمنياتهما لحكومة وشعب العراق بالمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء، فيما حمّله "السوداني" تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.