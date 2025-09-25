السعودية تضع خطوة جديدة نحو بناء قطاع عقاري حديث قادر على مواجهة التحديات

يرى الخبراء والمختصون أن اعتماد هذه الأحكام يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في استقرار السوق العقاري، مؤكدين أن "النظام الجديد يضع إطارًا واضحًا للعلاقة التعاقدية، ويمنح المستثمرين والمستأجرين ثقة أكبر في السوق، وهو ما سيشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات العقارية". وأشاروا إلى أن هذه الأحكام ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي، حيث ستحد من النزاعات القضائية وتخفض تكاليف التقاضي، ما يؤدي إلى بيئة أكثر استقرارًا تخدم القطاع العقاري وتصب في مصلحة المواطن.