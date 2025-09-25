السعودية تضع خطوة جديدة نحو بناء قطاع عقاري حديث قادر على مواجهة التحديات

شهدت العاصمة الرياض خلال السنوات الماضية تحديات متزايدة في سوق الإيجارات السكنية والتجارية، انعكست في ارتفاع الأسعار وتزايد النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين. وإدراكًا من القيادة الرشيدة لأهمية معالجة هذه التحديات، وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة، تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق أسس عادلة ومستدامة.
انطلقت الهيئة العامة للعقار بدراسة معمقة للإجراءات التنظيمية، مستندة إلى أفضل الممارسات والتجارب العالمية، لضمان تحقيق التوازن في سوق الإيجار المحلي. وقد تُوّجت هذه الجهود بصدور قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في تاريخ السوق العقاري السعودي.
الأحكام النظامية الجديدة ليست مجرد تعديلات إجرائية، بل هي إطار شامل يسعى إلى تحقيق العدالة والتوازن بين المؤجر والمستأجر وضمان حقوق كل طرف. كما تستهدف معالجة التحديات السابقة المرتبطة بارتفاع أسعار الإيجارات في الرياض، وتعزيز الشفافية في توثيق العقود والالتزامات التعاقدية، ورفع مستوى الثقة في السوق العقاري وتشجيع الاستثمار فيه، وتوفير حلول مستدامة تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
إن صدور هذه الأحكام يعكس بشكل جلي حرص القيادة الرشيدة على تلمّس احتياجات المواطنين والمقيمين، وسعيها إلى إيجاد حلول عملية تخدم المجتمع وتواكب تطلعاته. كما أنها تأتي متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء قطاع عقاري متطور، مستدام وشفاف، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة.
تلعب شبكة "إيجار" دورًا محوريًا في تطبيق هذه الأحكام، باعتبارها المنصة الرقمية الرسمية لتوثيق عقود الإيجار وتسجيلها. وتكمن أهميتها في توثيق العقود إلكترونيًا بما يضمن الموثوقية وسهولة الوصول، وحفظ الحقوق وتقليل النزاعات عبر وضوح البنود والالتزامات، إلى جانب تيسير الإجراءات للمؤجر والمستأجر عبر الخدمات الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري بما يتماشى مع التطورات التقنية العالمية.
يرى الخبراء والمختصون أن اعتماد هذه الأحكام يمثل خطوة استراتيجية ستسهم في استقرار السوق العقاري، مؤكدين أن "النظام الجديد يضع إطارًا واضحًا للعلاقة التعاقدية، ويمنح المستثمرين والمستأجرين ثقة أكبر في السوق، وهو ما سيشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات العقارية". وأشاروا إلى أن هذه الأحكام ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي، حيث ستحد من النزاعات القضائية وتخفض تكاليف التقاضي، ما يؤدي إلى بيئة أكثر استقرارًا تخدم القطاع العقاري وتصب في مصلحة المواطن.
من المتوقع أن تسهم هذه الأحكام النظامية في استقرار أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض، وتقليل حجم النزاعات القضائية المرتبطة بعقود الإيجار، إضافة إلى رفع جودة الحياة عبر توفير بيئة سكنية وتجارية أكثر عدالة وموثوقية، ودعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق العقاري.
ويمثل صدور هذه الأحكام النظامية محطة فارقة في مسيرة تطوير السوق العقاري بالمملكة، ورسالة واضحة بأن الدولة عازمة على معالجة التحديات بأسلوب مؤسسي ومستدام. ومع تفعيل شبكة "إيجار" وتطبيق الأحكام الجديدة، تتجه الرياض نحو سوق إيجار أكثر عدالة وشفافية، يعكس تطلعات القيادة، ويلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، ويمهّد الطريق لمستقبل عقاري أكثر استقرارًا وازدهارًا.