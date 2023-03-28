وزير الأوقاف بجيبوتي يشكر للمملكة عطاءاتها وخدماتها الجليلة للإسلام والمسلمين

عبّر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في جمهورية جيبوتي السيد مؤمن حسن بري، عن سروره بالمشاركة في الحفل الذي أقامته الملحقية الدينية في سفارة المملكة العربية السعودية في جيبوتي، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، مؤكداً أنها مناسبة من المناسبات الهامة التي "اعتدنا عليها في مثل هذه الأيام المباركة من أيام شهر رمضان المبارك".