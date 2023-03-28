وزير الأوقاف بجيبوتي يشكر للمملكة عطاءاتها وخدماتها الجليلة للإسلام والمسلمين

عبّر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في جمهورية جيبوتي السيد مؤمن حسن بري، عن سروره بالمشاركة في الحفل الذي أقامته الملحقية الدينية في سفارة المملكة العربية السعودية في جيبوتي، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، مؤكداً أنها مناسبة من المناسبات الهامة التي "اعتدنا عليها في مثل هذه الأيام المباركة من أيام شهر رمضان المبارك".
وتفصيلاً، قدم الوزير "بري" شكره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من مساعدات وعطاءات لبلاده وما يبذلانه من جهود حثيثة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، منوها بالدور البارز للمملكة في الدفاع عن الإسلام ورفع راية الدعوة بالحسنى، ونشر منهج الوسطية والاعتدال بين المسلمين، والمساواة والتعايش السلمي مع باقي أمم الأرض، متمنياً للمملكة العربية السعودية والأمة الإسلامية، دوام التقدم والخير والرفاه.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كانت قد دشنت برنامج خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي مع بداية شهر رمضان المبارك، عبر الملحقية الدينية وبالتنسيق مع سفارة المملكة في العاصمة جيبوتي، والذي يستهدف 7000 مواطن من مختلف الشرائح الاجتماعية، من وجبات إفطار وتمور فاخرة ونسخ من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.