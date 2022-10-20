"نادي الإبل" و"غرفة الرياض" يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية والفرص الاستثمارية

بحث رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، اليوم الخميس، فتح مزيد من الفرص الاقتصادية في قطاع الإبل، خلال لقائه مع وفد من الغرفة التجارية بالرياض.