"نادي الإبل" و"غرفة الرياض" يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية والفرص الاستثمارية

بحث رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، اليوم الخميس، فتح مزيد من الفرص الاقتصادية في قطاع الإبل، خلال لقائه مع وفد من الغرفة التجارية بالرياض.
وتفصيلاً، التقى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، برئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة والتعاون بين الجهتين.
جاء ذلك بحضور مستشار رئيس مجلس الإدارة في نادي الإبل خالد العجمي ومن جانب الغرفة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض نايف الراجحي، والأمين العام للغرفة ناصر أبوحيمد، ومدير الإدارة القانونية عبدالله المطيري.
وتأتي زيارة وفد غرفة الرياض لنادي الإبل استكمالاً للاتفاقية التي وقعت بين النادي والغرفة حول إقامة شراكة إستراتيجية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في المجالات التي تهتم بقطاع الإبل.
وكان نادي الإبل والغرفة التجارية في الرياض قد اتفقا على تقديم الدعم والمساندة للنادي عند إقامة المؤتمرات الدولية المتعلقة بالفرص الاستثمارية في مجال الإبل، وبما يمكّنه من إنجاح أهدافه.
وأبرم الطرفان مذكرة تفاهم في وقت لاحق تصبّ في مستهدفات رؤية المملكة "2030" بالجانب المتعلق بالتعريف بتراث وثقافة المملكة، وتعزيز مبدأ التكامل بين الجهات المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويسعى النادي والغرفة من وراء المذكرة للعمل سوياً لإنجاح أهداف النادي من حيث العناية بقطاع الإبل وتنميته وابتكار الفرص الاستثمارية المتعلقة به وتطويرها، وترسيخ الاهتمام بالإبل بوصفها موروثاً أصيلاً في المملكة والتعاون في نشر هذه الثقافة ودعمها على مستوى العالم.