جامعة الملك خالد تحقق المركز الأول في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي بين جهات التعليم العالي والتدريب بالمملكة

حققت جامعة الملك خالد المركز الأول في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي على مستوى جهات التعليم العالي والتدريب في المملكة، وذلك خلال ملتقى التعليم الرقمي 2025، الذي نظّمه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض، برعاية وحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وقيادات الجامعات السعودية.
وأوضح وكيل عمادة الخدمات الإلكترونية للتعلّم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، الدكتور عادل آل السريع، أن تصدّر الجامعة للمؤشر الوطني للتعليم الرقمي يأتي تتويجًا لجهودها في تطوير منظومة التعليم الإلكتروني، وتبنّي أفضل الممارسات الرقمية، وتعزيز جودة العملية التعليمية في البيئات الرقمية.
وأضاف أن الجامعة حققت، إلى جانب ذلك، عددًا من المنجزات النوعية؛ حيث نالت جائزة الابتكار لعام 2025 في مساري تجربة التعلّم وصناعة الأثر، ضمن فرع مبادرات التعليم والتدريب الإلكتروني، تقديرًا لإسهاماتها في تحسين تجربة التعلّم وتعظيم الأثر التعليمي والتدريبي.
وأشار إلى مشاركة الجامعة في تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات، وتكريمها باعتبارها إحدى الجامعات المؤسسة والداعمة للمبادرة، بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مبينًا أن الجامعة أسهمت بعدد من المقررات الإلكترونية المطوّرة على مستوى الجامعات، التي أُتيحت لطلاب الجامعات عبر المنصة الموحّدة للمبادرة.
وبيّن الدكتور آل السريع أن الملتقى شهد كذلك تدشين الشهادة المهنية الاحترافية للتدريس المعزّز بالذكاء الاصطناعي، وتكريم جامعة الملك خالد كونها الجهة التي قامت بإعداد وتطوير محتوى هذه الشهادة، بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.