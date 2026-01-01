جامعة الملك خالد تحقق المركز الأول في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي بين جهات التعليم العالي والتدريب بالمملكة

وأضاف أن الجامعة حققت، إلى جانب ذلك، عددًا من المنجزات النوعية؛ حيث نالت جائزة الابتكار لعام 2025 في مساري تجربة التعلّم وصناعة الأثر، ضمن فرع مبادرات التعليم والتدريب الإلكتروني، تقديرًا لإسهاماتها في تحسين تجربة التعلّم وتعظيم الأثر التعليمي والتدريبي.