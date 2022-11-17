أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بالطائف يخوضون اختبارات الفصل الدراسي الأول.. الأحد

بالتوازي مع هذه الجهود؛ عملت إدارة الإشراف التربوي "بنين وبنات" على إعداد كافة الخطط التنفيذية للاختبارات، من خلال اعتماد آلية لزيارات أكثر من 800 مشرف ومشرفة تربوية لجميع مدارس الطائف في 16 مكتبًا تعليميًا بنين وبنات طيلة فترة الاختبارات، وتم الوقوف على سيرها وأدائها والبيئة المحيطة بالطلبة في القاعات واللجان وتقديم الدعم اللازم للمدارس.