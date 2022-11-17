أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بالطائف يخوضون اختبارات الفصل الدراسي الأول.. الأحد

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الاستعدادات كافة لإجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام والأهلية للمراحل التعليمية كافة.
وعملت إدارة الاختبارات والقبول (بنين وبنات) بتعليم الطائف على تطبيق التوجيهات المتعلقة بالاختبارات، منها لائحة تقويم الطالب، مع تطبيق الدليل الارشادي للتقويم والقبول في نظام المسارات، واستكمال تقويم أداء الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية (الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال) في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول.
وتم استكمال البرامج العلاجية للطلاب والطالبات في الوقت المحدد، وحث المدارس على تنفيذها، مع التأكيد على تحديد المهام والمسؤوليات للجان في الاختبارات بطريقة واضحة لا تحتمل الازدواجية في تنفيذ الأعمال.
بالتوازي مع هذه الجهود؛ عملت إدارة الإشراف التربوي "بنين وبنات" على إعداد كافة الخطط التنفيذية للاختبارات، من خلال اعتماد آلية لزيارات أكثر من 800 مشرف ومشرفة تربوية لجميع مدارس الطائف في 16 مكتبًا تعليميًا بنين وبنات طيلة فترة الاختبارات، وتم الوقوف على سيرها وأدائها والبيئة المحيطة بالطلبة في القاعات واللجان وتقديم الدعم اللازم للمدارس.
وتمت متابعة الأعمال التنظيمية في إدارات المدارس للجان الاختبارات وسلامة محتوى الأسئلة وفق إجراءات وتنظيم إدارة الاختبارات والقبول، بالإضافة إلى الاطلاع على آلية المدارس وسرعة أدائها في رصد الدرجات والرفع أولاً بأول في نظام نور.
من جانبه، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد الشريف على أهمية فترة الاختبارات في الأمور التنظيمية في المدارس ومتابعتها بشكلٍ مباشر على الصعيد الإشرافي من قبل جميع منسوبي التعليم كل في مجاله واختصاصه من جانب.
وأشار إلى أهمية الرعاية والاهتمام بالجانب النفسي والتوعوي للطلبة في موسم حصاد الفصل الدراسي الأول، من خلال تطبيق الأدلة التنظيمية للاختبارات وفق ما جاءت به وزارة التعليم.
وركز على دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم بتقديم الدعم لهم في هذه الفترة، لتحقيق النتائج الإيجابية في الأداء.