القصيم.. طفرة تقنية تُغني عن جراحات أوردة الساق في عمليات القلب المفتوح

نجح مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، ضمن التطورات التقنية والتحديثات الطبية المستمرة في مجال التشخيص وعلاج أمراض القلب، في تحويل إجراء تحضير أوردة الساق المستخدمة في عملية القلب المفتوح لزراعة مجازات على الشرايين التاجية بالمنظار، إلى عمل طبيعي وممارسة روتينية، بعد أن كان محصوراً في مجموعة مختارة من المرضى، حسب التقييم والفحوصات الطبية.
ولفت تجمُّع القصيم الصحي إلى أن طريقة تحضير أوردة الساق التي تتم عن طريق المنظار تتميّز بتجنّب الشق الجراحي الطويل على الساق، وتكتفي بعمل فتحة صغيرة لا تتجاوز 2 سم؛ ما يساعد على تماثل الجرح للشفاء في وقتٍ قصير، ويؤدي إلى استعادة حركة المريض بشكل سريع، إضافة إلى تجنّب التهاب الجروح ومعاناة المريض من الآلام المزعجة التي كانت تحدث في السابق مع الطريقة التقليدية الشائعة.
وأكّد التجمُّع أن المركز يسير على خُطى مواكبة التطورات التقنية والمستجدات الحديثة في المجال الطبي، خاصة ما يتعلق منها بجراحة القلب، ويعمل على تأهيل كوادره الطبية والفنية المتخصّصة بصورة مستمرة، وبكفاءة عالية، بهدف تطوير قدراته وخبراته التي تسهم في تحقيق مثل هذا الإنجازات المشرفة.