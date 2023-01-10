القصيم.. طفرة تقنية تُغني عن جراحات أوردة الساق في عمليات القلب المفتوح

ولفت تجمُّع القصيم الصحي إلى أن طريقة تحضير أوردة الساق التي تتم عن طريق المنظار تتميّز بتجنّب الشق الجراحي الطويل على الساق، وتكتفي بعمل فتحة صغيرة لا تتجاوز 2 سم؛ ما يساعد على تماثل الجرح للشفاء في وقتٍ قصير، ويؤدي إلى استعادة حركة المريض بشكل سريع، إضافة إلى تجنّب التهاب الجروح ومعاناة المريض من الآلام المزعجة التي كانت تحدث في السابق مع الطريقة التقليدية الشائعة.