"الهوية العمرانية المحلية".. من أين يستمد مخطط مشروع قمم السودة تصاميمه؟

وسيضم المخطط العام للمشروع في إطار هويته العمرانية المحلية، 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، هي: تَهْلَل، وسَحَاب، وسَبْرَة، وجَرين، ورجال، والصخرة الحمراء، وستُشيد في هذه المواقع مرافق سياحية وفندقية تشمل منتجعات جبلية فاخرة، وفنادق تصل طاقتها الاستيعابية إلى 2700 غرفة، وقصور، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، ومناطق ترفيهية ورياضية وثقافية.