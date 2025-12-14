في الذكرى الـ35 للعلاقات الدبلوماسية.. اجتماع سعودي صيني رفيع يثمر اتفاقية إعفاء تأشيرات

وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة، استعرضا خلالها الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وأشادا بمستوى العلاقات المتطورة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، والطاقة. كما نوّها بتزامن الزيارة مع الذكرى الـ35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي شهدت توافقًا متزايدًا في الرؤى وتطورًا لافتًا يخدم المصالح المشتركة.