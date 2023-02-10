المتخصّص في شؤون المناخ والطقس "الحصيني": اليوم الجمعة هو أول أيام العقارب هي ثلاثة منازل وعدد أيامها 39 يوماً

وأضاف "الحصيني"؛ أن سعد الذابح وسعد بلع في فصل الشتاء، وسعد السعود في فصل الربيع، وتقول العامة: "إذا دخلت العقارب صار الخير قارب"، كناية عن ازدياد فرصة الأمطار ويغلب عليها اعتدال الجو وفي آخرها يبلغ الربيع، قال تعالى {وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ}، اليوم أول أيام العقرب الأولى سعد الذابح وهو كوكبان غير نيرَيْن، تسمّى عقرب السم؛ كناية عن شدة البرد فيها مدتها 13 يوماً؛ المنزلة السادسة من فصل الشتاء، وقت صلاة الظهر فيه قد بلغ أقصى مدى له في التأخر، يصعد فيه الماء إلى فروع الشجر.