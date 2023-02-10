المتخصّص في شؤون المناخ والطقس "الحصيني": اليوم الجمعة هو أول أيام العقارب هي ثلاثة منازل وعدد أيامها 39 يوماً

قال المتخصّص في شؤون المناخ والطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ اليوم الجمعة هو أول أيام العقارب، ونوء العقارب «ليس نجماً» إنما صفة، تتصف بها هذه الأيام، وهي ثلاثة منازل: سعد الذابح؛ العقرب الأولى «السم»، وسعد بلع؛ العقرب الثانية «الدم»، وسعد السعود؛ العقرب الثالثة «الدسم»، ولها من أسمائها نصيبٌ، وعدد أيامها 39 يوماً هي مظنة البرد متى هبّت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية قد تحصل منها أضرارٌ.
وأضاف "الحصيني"؛ أن سعد الذابح وسعد بلع في فصل الشتاء، وسعد السعود في فصل الربيع، وتقول العامة: "إذا دخلت العقارب صار الخير قارب"، كناية عن ازدياد فرصة الأمطار ويغلب عليها اعتدال الجو وفي آخرها يبلغ الربيع، قال تعالى {وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ}، اليوم أول أيام العقرب الأولى سعد الذابح وهو كوكبان غير نيرَيْن، تسمّى عقرب السم؛ كناية عن شدة البرد فيها مدتها 13 يوماً؛ المنزلة السادسة من فصل الشتاء، وقت صلاة الظهر فيه قد بلغ أقصى مدى له في التأخر، يصعد فيه الماء إلى فروع الشجر.