فيديو والعنوان "تمّ القبض".. الضربات القوية تتواصل و"تجار السموم" يتساقطون تباعاً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها ضمن الحملة الأمنية المشتركة لضبط تجار المخدرات ومروّجيها التي قال عنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، إنها بدعم وتوجيهات وقيادة سمو ولي العهد -حفظه الله- موضحاً أنها تحقّق نتائج ملموسة، ومشيراً إلى أنها لا تزال في بدايتها، وأن الضربات القوية لمواجهة مروّجي المخدرات ومهرّبيها متواصلة، وستبقى حازمة.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ أبرزها مروّجو المخدرات والأقراص الممنوعة، ضمن حملات ميدانية في أنحاء المملكة كافة.
وقال الأمن العام إنه تمّ القبض على مواطن قام بترويج 40 كجم من نبات القات المخدر في مركبته بالقنفذة.
وفي الطائف، تمّ القبض على مواطن اتخذ استراحة وكراً لترويج مادة الحشيش المخدّر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ونجحت شرطة منطقة جازان في القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدّر.
وفي سكاكا، تمّ القبض على مواطنَيْن قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبطت بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية.
وضبطت شرطة حائل مواطنَيْن قاما بترويج مادة الحشيش المخدّر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما مبلغ مالي.
وألقت شرطة القصيم القبض على 3 مواطنين اتخذوا منزلاً وكراً لترويج مادة الحشيش المخدّر ومادة الإمفيتامين المخدّر، وضبط بحوزتهم سلاحٌ ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي.
وفي جازان، تمّ ضبط 3 مقيمين من الجنسية الهندية قاموا بترويج 443 كجم من نبات القات المخدّر مخبأةً في تجاويف مركبة يقودها أحدهم.
وضبطت الأجهزة الأمنية في جدة، مقيماً من الجنسية النيجيرية اتخذ شقة سكنية وكراً لترويج مادة الإمفيتامين المخدّر، ومادة الحشيش المخدّر، كما ألقت شرطة المنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية الباكستانية قام بترويج مادة الشبو المخدّر.
وبعيداً عن تجار السموم وفي مخالفة لا تقل خطورة، تمّ القبض في الرياض على قائدَيْن لمركبتَيْن قاما بالتفحيط وصدم مركبتَيْن ومحاولة دهس الموجودين في أثناء الهروب من الموقع، واعتداء أحدهما على مواطنٍ بسلاحٍ أبيض أمام منزله، وجرى توقيف أحدهما، وجارٍ القبض على الآخر.