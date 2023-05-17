فيديو والعنوان "تمّ القبض".. الضربات القوية تتواصل و"تجار السموم" يتساقطون تباعاً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها ضمن الحملة الأمنية المشتركة لضبط تجار المخدرات ومروّجيها التي قال عنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، إنها بدعم وتوجيهات وقيادة سمو ولي العهد -حفظه الله- موضحاً أنها تحقّق نتائج ملموسة، ومشيراً إلى أنها لا تزال في بدايتها، وأن الضربات القوية لمواجهة مروّجي المخدرات ومهرّبيها متواصلة، وستبقى حازمة.