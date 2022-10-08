بعد تكرار الحوادث والشكاوى بعسير.. لجنة عاجلة لدراسة ظاهرة الماشية السائبة ومعالجتها

تفاعل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير مع تكرار الحوادث والشكاوى بسبب وجود عدد من الماشية السائبة على الطرقات والأماكن العامة في المنطقة.
ووجَّه المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة نائب مدير الفرع، المهندس محمد أحمد عسيري، وعدد من القيادات وأصحاب الاختصاص؛ وذلك لإعداد دراسة شاملة لظاهرة الماشية السائبة بالمنطقة (أحد الاختصاصات المنقولة من الأمانة والبلديات)، ودراسة العوائق والتحديات كافة، ووضع الحلول المناسبة وفق الإمكانيات والكوادر البشرية المتاحة، والرفع بتقرير متكامل خلال (72) ساعة لاعتماده.
كما شمل التوجيه تشكيل قسم يتبع إدارة الثروة الحيوانية بفرع الوزارة بمنطقة عسير، وتفعيلها على مستوى المكاتب والوحدات بالمنطقة؛ لإعداد خطة عمل لإدارة الماشية السائبة، وحصر الاحتياجات والممكنات كافة لهذا الاختصاص وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
يأتي ذلك بعد تكرار عدد من الحوادث والشكاوى بسبب وجود عدد من الماشية السائبة على الطرقات والأماكن العامة، وداخل أملاك ومزارع المواطنين، وبشكل متكرر.
وأهاب "الويمني" باللجنة المشكَّلة لسرعة تنفيذ الدراسات المطلوبة، ووضع الحلول لمعالجة هذه الظاهرة، والرفع بها. كما طالب أصحاب الماشية بمختلف أنواعها من أغنام وأبقار وإبل بضرورة الإبقاء عليها في الأماكن المخصصة لها، وعدم تركها تقترب من الطرقات العامة أو مضايقة الآخرين.
وشدَّد على أنه سيتم الوقوف بحزم ضد ظاهرة الماشية السائبة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها مع كل مَن يتساهل في ذلك؛ لما فيها من خطورة بالغة بعد تكرار حوادث السيارات التي كانت للماشية السائبة دورٌ فيها.