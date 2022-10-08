بعد تكرار الحوادث والشكاوى بعسير.. لجنة عاجلة لدراسة ظاهرة الماشية السائبة ومعالجتها

وشدَّد على أنه سيتم الوقوف بحزم ضد ظاهرة الماشية السائبة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها مع كل مَن يتساهل في ذلك؛ لما فيها من خطورة بالغة بعد تكرار حوادث السيارات التي كانت للماشية السائبة دورٌ فيها.