في واحة الإعلام.. البرنامج السعودي لتنمية اليمن يستعرض جهوده التنموية

يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في واحة الإعلام بنسختها الثامنة والمتزامنة مع انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية اليوم 11 نوفمبر 2024م، والمنعقدة في مدينة الرياض، تعريفًا بجهود المملكة التنموية في الجمهورية اليمنية.
وزار جناح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدد من المسؤولين وممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والدولية المشاركة في تغطية أعمال القمة.
ويستعرض جناح البرنامج المشارك في واحة الإعلام، أرقامًا وحقائقَ عن جهود البرنامج في دعم التنمية في اليمن، فيما وُظفت التقنيات الحديثة للاطلاع على مشاريع البرنامج ومبادراته التي تخدم عدة قطاعات وأسهمت في دعم البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتحسين الحياة اليومية للأشقاء في اليمن.
وقدم جناح البرنامج المشارك لمحة عامة عن أعماله التي أسهمت في الدفع بعجلة التنمية في الجمهورية اليمنية، وذلك منذ انطلاقته في منتصف عام 2018م.
كما أتاح جناح البرنامج الفرصة لزوار واحة الإعلام التواصل المباشر مع المختصين في البرنامج للإجابة عن مُختلف الاستفسارات.
واستعرض البرنامج للزوار والوفود الإعلامية مشاريعه ومبادراته التنموية التي بلغت 263 مشروعًا ومبادرة تنموية خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، في 16 محافظة يمنية.