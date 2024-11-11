في واحة الإعلام.. البرنامج السعودي لتنمية اليمن يستعرض جهوده التنموية

ويستعرض جناح البرنامج المشارك في واحة الإعلام، أرقامًا وحقائقَ عن جهود البرنامج في دعم التنمية في اليمن، فيما وُظفت التقنيات الحديثة للاطلاع على مشاريع البرنامج ومبادراته التي تخدم عدة قطاعات وأسهمت في دعم البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتحسين الحياة اليومية للأشقاء في اليمن.