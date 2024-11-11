"المسار الرياضي" تقدم تجارب فريدة لزوار معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"

تشارك مؤسسة المسار الرياضي في النسخة الثانية من معرض "سيتي سكيب" العالمي 2024"، الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "مستقبل الحياة".
ويناقش المؤتمر مستقبل القطاع العقاري في المملكة ويعرض المشاريع المبتكرة والطرق الجديدة في مجالات التقنية والاستدامة والجودة، من بينها: منصة الملاعب والفعاليات الكبرى التي تقام للمرة الأولى، ومنصة حوارات تنفيذية التي يشارك عبرها رواد الأعمال في التعريف بالأسرار المهنية والإستراتيجيات الناجحة.
وسيمنح جناح مؤسسة المسار الرياضي لزائريه تجارب فريدة، تحاكي وجهات المشروع وتقدم معلومات شاملة عنه، وتم تقسيم الجناح إلى محطات متسلسلة، حيث يَعرض في كل ركن جزءًا من تفاصيل المشروع، حيث تبدأ رحلة الزائر بمجسم تفاعلي ثلاثي الأبعاد للمشروع، وصولًا إلى استديو الكود العمراني للمسار الرياضي المستمد من مبادئ العمارة السلمانية المعتمِدة على الأصالة والحداثة معًا.
وفي الجناح الذي يقع أمام أحد المداخل الرئيسية للمعرض سيتمكن الزوّار من استكشاف مشروع المسار الرياضي عبر تقنية تجربة الواقع الافتراضي، والتي تُتيح رؤية وجهة الوادي بتفاصيل دقيقة، كما يُمكنهم التعرف على منتزه الرمال الرياضي المصمم بأسلوب فريد مستوحى من الوردة النجدية، وكما يقدّم الجناح تجربة "رايد" التفاعلية لركوب الدراجات الهوائية، ويُبرز الجناح من خلال شاشة تفاعلية مبتكرة أهمية ممارسة الرياضات بنمط حديث.
وتشارك الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي جين ماكجيفرن في حلقة النقاش الرئيسية بالمعرض تحت عنوان "أهمية الرياضة والمساحات الخضراء في مستقبل الحياة"، وسوف تتحدث عن الدور المهم لمشروع المسار الرياضي وتطوراته في إنشاء نهضة حضرية مبتكرة ومستدامة لتمكين سكان مدينة الرياض من ممارسة مختلف الرياضات وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، وستتناول في حديثها توفير المرافق النوعية التابعة للمسار، والتي تُسهم في تأسيس مفهوم جديد للرياضة والرفاهية في مدينة الرياض.
ويعد مشروع المسار الرياضي أحد المشاريع الكبرى لمدينة الرياض، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – بتاريخ 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م، ويرأس مجلس إدارته سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، حيث يسعى إلى تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي، لتصبح واحدة من أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم، من خلال تعزيز الصحّة البدنية والنفسية والاجتماعية وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحّي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة لسكان مدينة الرياض وزائريها.
ومن المقرر أن يصبح مشروع المسار الرياضي "أكبر متنزَّه طولي" في العالم بمسافة تتجاوز 135 كيلومترًا، ضامًا مسارات آمنة ومشجرة للمشاة والدراجات الهوائية والخيل، إضافةً إلى العديد من المرافق الرياضية المتنوعة، ويربط المشروع بين وادي حنيفة غرب مدينة الرياض ووادي السلي في شرقها، كما يتضمن أكثر من 4.4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، ونحو 50 موقعًا للرياضات المتنوعة، ومعالم فنية مميزة، بالإضافة إلى عددٍ من المواقع والمناطق الاستثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين متر مربع.
ويأتي البرج الرياضي كصرح رياضي شامخ ووجهة واعدة ليُصبح أول برجٍ رياضي من نوعه في العالم، حيث سيسهم في تلبية أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 وذلك بخلق بيئة حضرية مُستدامة تدعم جودة الحياة لتشهد المملكة نهضة استثنائية في مختلف المجالات الرياضية وترتقي بطموحاتها وترسخ مكانتها الريادية على المستوى الدولي.