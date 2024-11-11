"المسار الرياضي" تقدم تجارب فريدة لزوار معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"

ومن المقرر أن يصبح مشروع المسار الرياضي "أكبر متنزَّه طولي" في العالم بمسافة تتجاوز 135 كيلومترًا، ضامًا مسارات آمنة ومشجرة للمشاة والدراجات الهوائية والخيل، إضافةً إلى العديد من المرافق الرياضية المتنوعة، ويربط المشروع بين وادي حنيفة غرب مدينة الرياض ووادي السلي في شرقها، كما يتضمن أكثر من 4.4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، ونحو 50 موقعًا للرياضات المتنوعة، ومعالم فنية مميزة، بالإضافة إلى عددٍ من المواقع والمناطق الاستثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين متر مربع.