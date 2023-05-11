مدارس الأندلس تطلق برنامج جودة حياة الطالب لرفع المستوى التعليمي وتعزيز شخصية طلابها

ويتضمّن اهتمام مدارس الأندلس الأهلية والعالمية بعدة مجالات في هذا البرنامج، الصحة وأسلوب حياة الطالب، الجوانب الروحية والاجتماعية والعاطفية، العلاقات والتعلم، ويتمّ تفعيله أثناء الدوام الدراسي، ويمتدّ إلى خارج الدوام الدراسي بالتعاون مع أولياء الأمور.