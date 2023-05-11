مدارس الأندلس تطلق برنامج جودة حياة الطالب لرفع المستوى التعليمي وتعزيز شخصية طلابها

أعلنت مدارس الأندلس الأهلية والعالمية عن إطلاق برنامج جودة حياة الطالب في جميع فروعها في جدة ومكة المكرمة والطائف وأبها وخميس مشيط والجوف ونجران.
ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى جودة حياة الطالب والمساهمة في رفع جودة نواتج التعلم، إضافة للمساهمة في البناء الشمولي لشخصية الطالب الأندلسي؛ وذلك من خلال فريق واعٍ يستجيب لتطلعات المجتمع المعاصر، ويستشرف المستقبل.
وأوضحت المدارس أن البرنامج مستلهم من برنامج جودة الحياة "أحد برامج رؤية 2030". وسيطبق على 13 ألف طالب وطالبة، ويشمل جميع المراحل من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.
وأشارت إلى أن هدف البرنامج هو رفع مستوى جودة حياة أبنائنا الطلاب والطالبات بالمدارس؛ مما يسهم في تقدُّم مستواهم التعليمي، والبناء الشمولي لشخصيتهم.
ويتضمّن اهتمام مدارس الأندلس الأهلية والعالمية بعدة مجالات في هذا البرنامج، الصحة وأسلوب حياة الطالب، الجوانب الروحية والاجتماعية والعاطفية، العلاقات والتعلم، ويتمّ تفعيله أثناء الدوام الدراسي، ويمتدّ إلى خارج الدوام الدراسي بالتعاون مع أولياء الأمور.