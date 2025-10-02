مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يجري عمليتين دقيقتين لاستئصال الطحال والبروستاتا بأحدث روبوت جراحي

في نجاح طبي لافت، شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، إجراء عمليتين منفصلتين وعاليتي التعقيد، لاستئصال الطحال والبروستاتا بالكامل باستخدام تقنية الروبوت الجراحي Hugo™ RAS، لأول مرة في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك في إطار مساعي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لتعزيز كفاءة الرعاية المقدمة وتحسين جودتها في منشآتها الطبية، وفي تسريع الانتقال نحو مفاهيم رعاية صحية أكثر سهولة وتطوراً بالمملكة.
في العملية الأولى قام فريق طبي قادته د. غدير جمجوم استشارية جراحة الأورم والكبد والقنوات الصفراوية والجهاز الهضمي، بإزالة الطحال عبر تدخل طبي ناجح، بالرغم من التعقيدات التي تتسم بها مثل هذه التدخلات الطبية، بسبب كثرة الأوعية الدموية واحتمالات النزيف العالية، إلا أن كفاءة الفريق الطبي وتمرسه والدقة والتحكم الذي يوفره جهاز Hugo RAS ساعدا في إجراءها بسلاسة.
وفي التدخل الطبي الثاني تمكن فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية، من إجراء أول عملية استئصال كلي للبروستاتا باستخدام الروبوت Hugo RAS في المملكة، وتشريح العقد اللمفاوية الحوضية الثنائية بنفس التقنية، وتطلبت هذه الجراحة دقة فائقة، لا سيما في الحفاظ على الأعصاب، وقد وظف الفريق الطبي إمكانيات هذا الروبوت الجراحي المتطور لتحقيق نتائج جراحية ممتازة للمراجع.
ويعد إجراء هذه العمليات باستخدام الروبوت Hugo™ RAS نجاحاً لافتاً للمستشفى، ومكسباً كبيراً لسكان جدة والمنطقة الغربية بشكل عام، حيث أن هذه التقنية تحظى بالكثير من المزايا، التي من أبرزها النتائج الممتازة، وتقليل آلام بعد الجراحة وفقدان الدم ومخاطر الإصابة بالعدوى، وأيضاً تقليل المضاعفات أثناء الجراحة وبعدها، وكذلك تقصير فترتي التنويم والتشافي والعودة لاستئناف حياتهم اليومية بصورة طبيعية.
كما أن هذه التقنية تمتاز بالأمان العالي والدقة، التي تمكّن الأطباء من إجراء العمليات المعقدة، التي قد يتعذر إجراءها بالتقنيات الأخرى بدقة متناهية، وقدر عال من المرونة والتحكم، مما يعزز النتائج ويحسن تجربة المراجعين.