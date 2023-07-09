السياحة والقبالة.. استحداث "9 تخصصات نوعية جديدة" في جامعة الإمام

وأوضح: "لذلك فقد استحدثت الجامعة عدد 9 تخصصات جديدة في مختلف كلياتها النوعية للعام الجامعي القادم 1445هـ؛ بدءًا من الكليات الصحية حيث تم استحداث تخصص (علم النفس الإكلينيكي) في كلية الصحة العامة، وتخصص (القبالة) في كلية التمريض.. كما تم في الكليات العلمية استحداث تخصصيْ (نظم المعلومات وتحليل الأعمال- إدارة المخاطر) في كلية إدارة الأعمال، وأيضًا تخصصي (الإحصاء وعلوم البيانات- علوم البيئة) في كلية العلوم.. كما تم في الكليات النظرية والإنسانية استحداث تخصص السياحة وإدارة التراث في كلية الآداب، وأيضًا في فرع الجامعة بمحافظة الجبيل تم استحداث تخصصيْ (الرياضة والجهد البدني- الإحصاء وعلوم البيانات) في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل.