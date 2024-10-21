أهمها الكشف المبكر.. 8 نصائح للوقاية من سرطان الثدي في توضيح "صحي القصيم"

أوضح تجمع القصيم الصحي أنه على الرغم من أن سرطان الثدي لا يمكن تجنبه؛ لكن مخاطر الإصابة به يمكن تقليلها من خلال الأنشطة الوقائية.
وحدد التجمع مجموعة الإرشادات التي تسهم في الوقاية من مخاطر الإصابة؛ أبرزها: الكشف المبكر، والنظام الغذائي الصحي، وممارسة النشاط البدني، وتجنب السمنة.
وحث "صحي القصيم" على ضرورة الإقلاع عن التدخين، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستشارة الطبيب عند حدوث أي تغيرات غير طبيعية في الجسم.
ولفت إلى أن التدخلات الوقائية للسيدات ذوات الخطورة العالية للإصابة باستخدام عقار التاموكسيفين وغيره من مضادات الأستروجين المزدوجة، خطوة هامة.