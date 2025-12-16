المعهد العالي للسياحة والضيافة بالرياض يشارك في اللقاء السعودي الفرنكفوني الأول بجامعة الأميرة نورة

شارك المعهد العالي للسياحة والضيافة بالرياض في اللقاء السعودي الفرنكفوني الأول الذي استضافته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن برعاية معالي وزير التعليم. وجاءت مشاركة المعهد من خلال وفد ضم عدداً من المتدربين والإداريين ضمن ملتقى التوظيف المصاحب للقاء.
واستعرض المعهد خلال مشاركته برامج التدريب وآليات تنفيذها، إلى جانب بحث فرص تعزيز الشراكات التدريبية والتوظيفية مع الجهات المشاركة في الملتقى. كما شهد اللقاء توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين المعهد وجامعة الأميرة نورة، تهدف إلى تنفيذ برامج تدريب تعاوني لتأهيل خريجات كلية اللغات وصقل مهاراتهن العملية للعمل في قطاعي السياحة والضيافة، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف والتدريب المتخصص.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود المملكة في إبراز التنوع الثقافي الذي تمثله الفرنكفونية، وتعزيز الحوار بين الثقافات. كما تضمنت الفعالية أنشطة متنوعة سلطت الضوء على دور اللغة الفرنسية في المملكة كجسر للتواصل العالمي، وتشجيع الطلبة والخريجين على تطوير مهاراتهم اللغوية والمهنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعكس مشاركة المعهد العالي للسياحة والضيافة في هذا الحدث التزامه بدعم التطوير المهني وتوفير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات قطاعي السياحة والضيافة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في هذه القطاعات.