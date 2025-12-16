المعهد العالي للسياحة والضيافة بالرياض يشارك في اللقاء السعودي الفرنكفوني الأول بجامعة الأميرة نورة

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود المملكة في إبراز التنوع الثقافي الذي تمثله الفرنكفونية، وتعزيز الحوار بين الثقافات. كما تضمنت الفعالية أنشطة متنوعة سلطت الضوء على دور اللغة الفرنسية في المملكة كجسر للتواصل العالمي، وتشجيع الطلبة والخريجين على تطوير مهاراتهم اللغوية والمهنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.