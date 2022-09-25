العالمي يزيد الراجحي يفوز بلقب رالي عسير في ظهوره الأول

" أهني لأهالي عسير على تنظيمهم الأكثر من رائع لرالي عسير الذي صادف في اليوم الوطني، وبصفة شخصية، أحمد الله الله على توفيقنا في هذ الرالي فكما تعلمون عن الحادثة التي حصلت معنا في باها بولندا عندما إحترقت سيارتنا قبل أسبوعين، فقدنا مساعدي مايكل اور الذي تضرر بتبعات الحادثة ولم يستطع أن يأتي معنا للمشاركة في رالي عسير ولكن ولله الحمد فقد جاء ديرك ليكون بديلاً له وأنا سعيد بأدائه"