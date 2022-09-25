العالمي يزيد الراجحي يفوز بلقب رالي عسير في ظهوره الأول

توّج البطل السعودي العالمي وحامل لقب البطولة، السائق يزيد بن محمد الراجحي، بطلاً لرالي عسير والذي شكل الجولة الأولى من البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية بتنظيم من الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الـ SAMF
أبها (السعودية): توج السائق السعودي وحامل لقب البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية يزيد بن محمد الراجحي بلقب رالي عسير 2022، أولى جولات بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية بعد تحقيقه الفوز بالمركز الأول في ظهوره الأول في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 3:19:58.7 ساعات على متن سيارة تويوتا هايلوكس بفارق 26:01.5 دقيقة عن أقرب منافسه المتسابق التشيكي ميروسلاف زابيلتال.
وحقق العالمي الراجحي بصحبة ملاحه ديرك فون تسيتسفيتس أسرع التواقيت متصدراً في كلتا المرحلتين التي جرى السباق فيها حيث بلغت مجموع مسافتها في المراحل الخاصة 769.10 كلم بين منطقة الغضاة، قرن القاعة وطريب في أبها في الفترة ما بين 21-24 من شهر ديسمبر الجاري.
وقدم متصدر الترتيب العام، الراجحي أداءً رائعاً على المسارات الحصوية من الغضاة متجهةً الى قرن القاعة التي شهدت هيمنة البطل السعودي في مرحلة يوم الجمعة (المرحلة الأولى) البالغة مسافتها155.02 كلم ليفوز بعدها بزمن قدره 1:43:04.1 ساعة متقدماً بأفضلية10:33 دقيقة أمام زابيلتال.
وفي المرحلة الثانية التي جرت بين طريب وقرن القاعة، فتح البطل السعودي المسار أمام المشاركين من دون أي صعاب ملاحية ليهيمن الراجحي أيضاً على المرحلة بكل أريحية والتي بلغت مسافتها 155.01كلم متقدماً على منافسه التشيكي زابيلتال مسجلاً زمناً قدره 1:36:54.6 ساعة.
وأعرب حامل لقب البطولة السعودية الراجحي عن بالغ سعادته في هذا الرالي الذي صادف مجرياته في اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية قائلاً: " كان حدثاً رائعاً ولن أنساه أبداً، فقد فزت بالرالي في وطني بين جماهيري وأحبابي وفي أغلى مناسبة وهي مناسبة اليوم الوطني. لقد احتفلت هنا بشكل كبير، بالنسبة لي كانت الفرحة فرحتين فرحة بفوزي في الرالي ومشاركتي بفرحة اليوم الوطني.
"بالنسبة للرالي، سعيد جداً بنجاحه وهو من الراليات المميزة ويرفع من كفاءة السائقين في الملاحة. بالفعل، كان رالي صعب ومعقد وهو من الراليات التي تساعد في التطوير النفس ورفع الكفاءة والمهارة لجميع المتسابقين حتى يطوروا من أنفسهم وأن يتمكن السائق من فهم الملاحة.
" أهني لأهالي عسير على تنظيمهم الأكثر من رائع لرالي عسير الذي صادف في اليوم الوطني، وبصفة شخصية، أحمد الله الله على توفيقنا في هذ الرالي فكما تعلمون عن الحادثة التي حصلت معنا في باها بولندا عندما إحترقت سيارتنا قبل أسبوعين، فقدنا مساعدي مايكل اور الذي تضرر بتبعات الحادثة ولم يستطع أن يأتي معنا للمشاركة في رالي عسير ولكن ولله الحمد فقد جاء ديرك ليكون بديلاً له وأنا سعيد بأدائه"
وختم الراجحي على نتائجه الجميلة قائلاً: "أنا سعيد بهذه النتيجة وأسأل الله أن يوفقني في الجولات القادمة للدفاع عن لقبي كما أشكر تويوتا على رعايتهم الكريمة لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية ولرعايتهم لي أنا شخصياً، كشريك رسمي لفريق يزيد الراجحي من قبل شركة عبد اللطيف جميل. نجاح الرالي ويوم وطني وفوزي بلقب رالي عسير، بالفعل كان حدثاً جميلاً ولن أنساه أبداً"
وأبدى ديرك عن سعادته أيضاً قائلاً: "بمجمل عام، كان مستوى رالي عسير عالي بالتحدي والإثارة أكثر مما تخيلناه بالفعل، كان تمريناً رائعاً لنا"
" كانت التضاريس متنوعة في هذا الرالي، كان سباقاً جيد لنا وعلي أن أعترف انه كان هناك مراحل صعبة وخادعة أصعب مما تخيلناه، كانت هناك مقاطع سريعة وفي نفس الوقت وعرة، غامضة وحصوية خاصة في القسم الثاني من المرحلة الأولى. يالها من بداية رائعة للبطولة السعودية"