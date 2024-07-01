إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. الرياض تستقبل التوأم السيامي البوركيني لإجراء عملية فصلهما

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي البوركيني ابنتا راسماتا سوادوغو، برفقة والدتهما، قادمات من جمهورية بوركينا فاسو عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة للخدمات الصحية.
ونُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.
ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تجسد ما تتحلى به السعودية من إمكانيات طبية متفوقة، وحس إنساني كبير تجاه الفئات المحتاجة حول العالم.
وقدمت والدة التوأم شكرها الجزيل للمملكة حكومة وشعبًا لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم أرض السعودية، مبدية ثقتها بالله تعالى، ثم بالفريق الطبي السعودي؛ لما يتمتع به من خبرة طبية مميزة، سائله المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويجزيهما خير الجزاء.