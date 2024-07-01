إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. الرياض تستقبل التوأم السيامي البوركيني لإجراء عملية فصلهما

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تجسد ما تتحلى به السعودية من إمكانيات طبية متفوقة، وحس إنساني كبير تجاه الفئات المحتاجة حول العالم.